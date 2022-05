Sono disponibili sconti Trenitalia per i concerti di Vasco Rossi, in programma tra maggio e giugno. Al tour del Blasco ormai manca sempre meno: la prima, attesa, tappa è quella in programma a Trento presso Trentino Music Arena il prossimo 20 maggio.

Sono attese 120.000 persone per una data-evento indimenticabile che si preannuncia irrinunciabile. Qualora, però, non vi fosse possibile raggiungere la città di Trento, Vasco Rossi si esibirà in concerto a Milano e Imola a maggio per poi riprendere la tournée a giugno.

Sono in programma concerti a Firenze e Napoli prima una doppia data a Roma. A seguire, il tour toccherà le città di Messina, Bari e Ancona, per terminare a Torino il 30 giugno con un concerto allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Tutte le città che accoglieranno i concerti di Vasco Rossi sono comodamente raggiungibili in treno. Trenitalia offre sconti ai fan fino al 50% su Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. La tariffa scontata è quella Base e per sbloccare lo sconto occorrerà selezionare l’offerta “Speciale Eventi” dedicata ai fan per poi inserire in fase di acquisto il codice sconto ‘’VASCO’’.

Le Frecce di Trenitalia offrono ai fan l’opportunità di andare ad assistere ai concerti del tour 2022 di Vasco Rossi e di risparmiare notevolmente sul prezzo del biglietto.

Ecco le date interessate dagli sconti Trenitalia per i concerti di Vasco Rossi, gli unici attesi per l’anno in corso.

20/05/2022 – Trento – Trentino Music Arena

24/05/2022 – Milano – Ippodromo Milano Trenno

28/05/2022 – Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari

03/06/2022 – Firenze – Ippodromo del Visarno

07/06/2022 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

11/06/2022 – Roma – Circo Massimo

12/06/2022 – Roma – Circo Massimo

17/06/2022 – Messina – Stadio San Filippo

22/06/2022 – Bari – Stadio San Nicola

26/06/2022 – Ancona – Stadio del Conero

30/06/2022 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

Continua a leggere su optimagazine.com