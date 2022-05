Ci sono nuove informazioni che dobbiamo prendere in esame a proposito dei biglietti di Salernitana-Udinese con vendita libera, rispetto a quanto riportato un paio di giorni fa sul nostro sito con un altro articolo. A quanto pare, infatti, ci sono un paio di elementi sui quali vale la pena concentrarsi, in modo che tutti si facciano trovare pronti al momento giusto per non rischiare di restare fuori dall’Arechi in occasione di un match che vale l’intera stagione. Vediamo come stanno le cose, anche per quanto concerne la questione tanto delicata sulla Curva Nord.

Gli ultimi riscontri sui biglietti di Salernitana-Udinese con vendita libera da oggi 18 maggio

Quella di oggi, effettivamente, è una data cruciale a proposito della vendita dei biglietti di Salernitana-Udinese con vendita libera. Come riporta il sito del club granata, infatti, la distribuzione per tutti inizierà ufficialmente alle 15 di questo mercoledì. Si potrà procedere con l’acquisto sul sito di Vivaticket, o in alternativa presso i punti vendita del rivenditore. La società campana ha fatto sapere anche che per questa gara non risulti ammesso il cambio utilizzatore, in modo da scongiurare il pericolo bagarinaggio, con aumento spropositato dei prezzi.

Per quanto riguarda la Curva Nord, non possiamo aspettarci grosse sorprese. A quanto pare, infatti, l’anello superiore resterà chiuso, visti i problemi persistenti relativi all’installazione dei tornelli. Tuttavia, sempre in giornata è atteso il via libera dalla Questura di Salerno affinché ci possa essere quantomeno un contentino per i tifosi di casa. A quanto pare, infatti, sarà possibile utilizzare una porzione del settore, in quanto ai sostenitori locali verrà riservato l’anello inferiore, lato distinti. L’altro lato, verso la tribuna, resterà dedicato agli ospiti, nonostante dal Friuli sia attesa una manciata di supporters bianconeri.

Ora dovreste avere tutte le informazioni sui biglietti di Salernitana-Udinese, per quanto riguarda la questione della vendita libera.