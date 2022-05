Tantissimi tifosi stamane si chiedono quando escono i biglietti di Salernitana-Udinese, in vista dell’ultima giornata di Serie A decisiva per la lotta salvezza. Dunque, non solo Sassuolo-Milan sotto la lente di ingrandimento sotto questo punto di vista, come abbiamo avuto modo di osservare in mattinata con un altro articolo. Il problema è che in modo del tutto legittimo, in queste ore, il club granata stia aspettando che la Lega ufficializzi giorno ed orario dei match del prossimo weekend. Come sempre, si è atteso di capire quali squadre potessero avere gli stessi obiettivi, in modo da garantire che le partite fossero in contemporanea.

Indiscrezioni su quando escono i biglietti di Salernitana-Udinese in vista del prossimo weekend

Cosa sappiamo al momento su quando escono i biglietti di Salernitana-Udinese? La questione è molto semplice. Entro questa sera, infatti, la Lega dovrebbe stabilire il calendario della prossima giornata del campionato. Una volta nota la data e l’ora del match, la società campana dovrebbe avviare immediatamente la prevendita. Dunque, è altamente probabile che a partire da lunedì sera sia possibile portarsi a casa i ticket per la partita decisiva di domenica prossima, partendo dal presupposto che curva e distinti con ogni probabilità verranno bruciati in poche ore.

Detto questo, un paio di note a margine. Ci sono voci, ancora non confermate, che la partita si possa giocare domenica alle 21, in modo da definire il giusto distanziamento rispetto alle due partite scudetto in programma a Reggio Emilia e Milano la domenica pomeriggio. Solo un’ipotesi per ora, anche se in tanti lo danno quasi per scontato. Ancora, c’è la possibilità che la Curva Nord, solitamente riservata agli ospiti, venga concessa ai tifosi della Salernitana per ottimizzare altri 2.000 posti a sedere nell’anello inferiore. I pochi friulani presenti potrebbero finire in uno spicchio di tribuna.

Ancora poche ore e passeremo all’ufficialità su quando escono i biglietti di Salernitana-Udinese, verso un weekend destinato ad essere molto caldo.

