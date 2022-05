Cala il prezzo su Amazon per gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), auricolari di stampo Apple che possono essere acquistati con uno sconto davvero molto interessante e che potrebbe far capitolare i più indecisi a riguardo. Se siete alla ricerca di auricolari di qualità, non potete lasciarvi scappare ciò che propone quest’oggi il famoso sito di e-commerce con questo prezzo davvero molto allettante.

Riscontri su come cambia il prezzo per AirPods Pro su Amazon oggi 17 maggio qui in Italia

Ulteriore calo del prezzo, dunque, dopo le notizie riportate giorni fa. Parliamo di auricolari di ultima generazione, dotati di specifiche tecniche all’avanguardia e che finalmente possono essere acquistati ad un prezzo leggermente più basso rispetto a qualche giorno fa. Andando più nel dettaglio Amazon propone quest’oggi questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) al costo di 188,99 euro ed è stato applicato uno sconto del 32% sul prezzo da listino di 279 euro.

Come si può notare il risparmio è abbastanza interessante, rispetto insomma a quando sono arrivati sul mercato, ora questi auricolari del brand Apple sono molto più convenienti. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e possono essere spediti anche nel giro di 24 ore se li si acquista in un tempo breve. La consegna è ovviamente gratuita e c’è anche la possibilità di dilazionare la spesa con le rate grazie a Cofidis. Non è un caso che si stia parlando dell’Amazon’s choice di giornata, anche il sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) parliamo di auricolari che presentano la cancellazione attiva del rumore per bloccare proprio i rumori esterni e garantire la totale immersione nell’ascolto. Se c’è necessità di mantenere viva l’attenzione su ciò che ci circonda, ecco la modalità trasparenza. Tra le caratteristiche di spicco non manca l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Grazie poi all’EQ adattiva viene calibrato il suono in base alla forma del proprio orecchio. Infine non manca la resistenza all’acqua ed al sudore.