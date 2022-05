Se siete alla ricerca di auricolari wireless di ultima generazione di qualità, non potete non prendere in considerazione l’offerta odierna proposta da Amazon per quanto riguarda gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Il prezzo sul famoso sito di e-commerce continua ad essere piuttosto allettante, con il solito 30% di sconto a farla da padrone. Nel dettaglio ci ritroviamo di fronte ad un’offerta davvero molto interessante, con il costo finale di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) fissato sui 194,99 euro.

Grosso successo per gli AirPods Pro con la nuova offerta Amazon disponibile in Italia

Altro contributo su questo prodotto, dunque, dopo l’articolo di pochi giorni fa. Rispetto insomma al prezzo consigliato in precedenza di ben 279 euro, quello con cui questi auricolari hanno fatto il loro debutto sul mercato, si nota un buon risparmio da tenere assolutamente in considerazione. Affidarsi ai prodotti Apple, anche per quanto riguarda accessori o indossabili, è garanzia assoluta di qualità e per questo si consiglia di prendere in considerazione l’offerta odierna per tali auricolari wireless.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Ricordiamo come sul famoso sito di e-commerce ci sia disponibilità immediata per gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) e tra l’altro potranno essere spediti, gratuitamente, anche nel giro di 24 ore. Se si ha intenzione di dilazionare il pagamento, Amazon concede anche tale opportunità grazie al pagamento a rate con Cofidis. Un acquisto che, in questo modo, non peserà più del dovuto. Vediamo a questo punto quali sono gli elementi di spicco di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Sono auricolari utilissimi sia per chi pratica attività sportiva e sia chi li utilizza per il lavoro.

Troviamo infatti l’interessante novità della cancellazione attiva del rumore che blocca qualsiasi tipo di rumore esterno, creando un’immersione totale all’interno della musica. Si può però optare anche per la modalità trasparenza quando bisogna invece mantenere più attiva l’attenzione su ciò che vi circonda. Altro elemento di spicco di questi auricolari di stampo Apple è sicuramente l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Sono poi dotati di morbidi cuscinetti in silicone disponibili in tre taglie, adattandosi alla forma di qualsiasi orecchio. Infine non poteva mancare la resistenza all’acqua ed al sudore. A voi la scelta finale.