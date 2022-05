Non ci sarà nessuna sorpresa per il vincitore di Amici 2022. La finale va in scena stasera, domenica 15 maggio, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Per Maria De Filippi e la produzione del talent show è la primae ed unica diretta dell’edizione.

Ma non aspettatevi grandi stravolgimenti rispetto a ciò che è lampante ormai da diversi mesi, confermato dal primo televoto del pubblico di qualche settimana fa. Se infatti fino alla semifinale, è stata la giuria del programma a decidere ballottaggi ed eliminati, adesso scende in campo il pubblico sovrano che ha già dimostrato il suo ampio apprezzamento nei confronti di due concorrenti in finale.

Via Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors, che saranno comunque presenti in puntata: stasera vota il pubblico e lo strumento nelle mani dei fan è il televoto. Saranno loro a decidere il vincitore dell’edizione 2021/2022 di Amici e hanno già le idee chiare a quanto sembra.

Nelle scorse settimane, infatti, il talent show ha invitato il pubblico ad esprimere le proprie preferenze. La classifica di gradimento che emerge dal primo televoto mostra una sfida a due per la corsa verso la coppa. Sono Alex e Luigi Strangis i concorrenti in vetta alla classifica, entrambi della categoria canto, entrambi già sotto etichetta con la nuova 21Co.

I loro album verranno, inoltre, rilasciati a breve. Tutto sull’album di Alex e tutto sull’album di Luigi.

certo, il pubblico che seguirà la finale di Amici in diretta TV sarà molto più ampio, e forse diverso, da quello che segue il Daytime su Canale 5. Ma quello che effettivamente voterà spendendo soldi per sostenere i propri concorrenti preferiti non differirà così tanto.

Quando alla finale mancano solo poche ore, sembra assai improbabile il trionfo di Diario, ultimo nella classifica di gradimento, ma anche di Albe, penultimo. Anche Michele, pur essendo al terzo posto, mostra una percentuale di gradimento di gran lunga inferiore rispetto ai due favoriti: Alex e Luigi.

La classifica del primo televoto di Amici 2022:

1° Alex 39%

2° Luigi 35.1%

3° Michele 7.3%

4° Sissi 6.1%

5° Serena 5.9%

6° Albe 4.8%

7° Dario 1.8%

Continua a leggere su optimagazine.com