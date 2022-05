Perché Amici non va in onda stasera? La finale de talent show di Maria De Filippi salta, è rimandata di qualche ora. Il motivo? Da trovare nel palinsesto TV e nei programmi musicali in corso in Italia nello stesso momento in cui sarebbe dovuta andare in scena la finale di Amici, in diretta su Canale 5.

Ma nulla da temere: la finale di Amici ha già una data di recupero e su Mediaset la vedremo molto presto. Per conoscere il vincitore del programma, infatti, basta solo attendere qualche ora in più.

Perché Amici non va in onda stasera

A Torino va in scena l’Eurovision Song Contest 2022 in una versione tutta italiana che vede alla conduzione Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. In gara anche il nostro Paese con Mahmood e Blanco. Dopo le due semifinali in scena il 10 e il 12 maggio, stasera a Torino si consuma la finale di Eurovision 2022 e Maria De Filippi decide di non trasmettere Amici.

Per dare spazio al contest internazionale musicale trasmesso dalla Rai, Mediaset cambia il palinsesto e rinuncia a trasmettere la finale di Amici 2022 di sabato. Ecco perché Amici non va in onda stasera. Andrà in onda di domenica.

La data della finale di Amici 2022

La data della finale di Amici 2022 è già nota e slitta solo di qualche ora. Maria De Filippi e Mediaset spostano la finale del programma a domenica 15 maggio 2022, quindi solo di 24 ore. La finale di Amici sarà trasmessa in diretta e per Maria era, dunque, impossibile, andare in onda contemporaneamente con la finale di Eurovision 2022.

I finalisti sono in sei, tutti pronti a darsi battaglia in diretta su Canale 5. In finale a votare sarò il pubblico sovrano, attraverso lo strumento del televoto.

