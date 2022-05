Luigi di Amici non ha la mamma? Siete in tanti a chiedercelo e a chiederlo sui social dopo l’incontro del cantante con suo padre, nel corso delle prove per la finale di Amici di Maria De Filippi. Qual è la verità? Facciamo chiarezza.

Sì, è vero: Luigi Strangis non ha incontrato sua madre nelle ore che precedono la finale di Amici. Il cantante è stato convocato in studio con la promessa di effettuare le prove tecniche per la finale, poi bruscamente interrotte per una grande sorpresa.

La produzione di Amici ha contattato il padre del cantante, Giovanni, e lo ha invitato in studio per incontrare il figlio dopo 8 mesi di lontananza. Ci avete chiesto informazioni sulla mamma di Luigi. Rispondiamo alle vostre domande.

Luigi di Amici non ha la mamma? La verità

Ci avete chiesto se Luigi di Amici non ha la mamma e la risposta è no. Luigi Strangis la mamma ce l’ha, così come ha un papà, Giovanni. Ma nell’incontro in studio c’era solo il padre. Probabilmente la produzione ha imposto la presenza di un solo genitore.

Il rapporto di Luigi con i genitori, però, è effettivamente complicato. Ne ha parlato lui stesso nel programma, nel mese di ottobre, nel preparare la canzone PadreMadre di Cesare Cremonini.

“Sai quando ti vuoi bene ma non te lo dici mai?! Manca quella parte. Glielo vorrei dire con questa canzone. Gliela voglio dedicare”, dice Luigi parlando del rapporto con i suoi genitori, un rapporto tiepido ma non per questo meno importante.



Lacrime in sale prove. “Non è dolore, è gioia. Non avendogli mai detto nulla, sono contento di poterglielo dimostrare ora. Loro hanno creduto tanto in questo”, le parole di Luigi, scoppiato in lacrime mentre provava la canzone di Cremonini dedicata a un padre e a una madre.

“Spesso non li ringrazi, spesso ci litighi. Nel litigio non dici mai ‘ti voglio bene'”, ha proseguito Luigi, prossimo al rilascio del suo primo album.

“Il carattere di mio padre è uguale al mio, andiamo sempre in conflitto ma sia da parte sua che da parte mia non c’è mai quella cosa di dire “Ti voglio bene”, è sempre mancata. Ma anche se manca lo sappiamo”, ha aggiunto il cantante. Poi la domanda sulla mamma.

Il docente con cui stava provando il pezzo, ha chiesto: “Con mamma è diverso?”. Luigi ha confermato: “Sì perché è un po’ più dolce quindi dice di più”. Potete dormire sonni tranquilli, dunque: nessun problema tra Luigi e sua mamma!

Continua a leggere su optimagazine.com