“Come stai?”, “Non piangere”, le parole del cantante. Luigi incontra suo padre ad Amici, a sorpresa una manciata di ore prima della finale in programma stasera su Canale 5. “Ce la metterò tutta, per te”, promette.

Per Maria De Filippi quella di oggi è la prima diretta dell’edizione (e unica). Il pubblico sarà chiamato in causa attraverso il televoto e potrà sostenere il proprio finalista preferito. TUTTO SULL’ALBUM DI LUIGI

C’è grande emozione in studio. Il cantante Luigi Strangis incontra suo padre ad Amici e scoppia in lacrime. Piange anche il papà che non riesce a trattenere l’emozione di rivedere suo figlio, seppur attraverso una lastra di plexiglass.

I concorrenti in finale, infatti, non possono avere contatti con il mondo esterno per motivi di sicurezza. Onde evitare focolai di Covid-19, i sei finalisti di Amici sono in casetta e non possono incontrare nessuno a distanza ravvicinata.

L’incontro di Luigi con suo padre, però, è ugualmente ricco di emozioni e lacrime. I due non si vedono da diversi mesi, da quando Luigi Strangis ha avuto accesso al programma di Maria De Filippi.

“Sei bellissimo pà, sempre la pancia hai”, le parole di Luigi mentre prova a stemperare la tensione nell’incontro con suo padre. “Come sei bello Lu, come va? Sono contentissimo, hai visto che hai fatto quello che volevi fare?”, replica l’uomo.

Luigi ha pensato a suo padre proprio la mattina dell’incontro. “Ho scritto delle cose e ho ringraziato anche te, ti ho pensato stamattina”, spiega il cantante. “Io ho fatto il genitore, ho fatto quello che dovevo fare, ti accompagnavo a scuola, la musica. Sono orgoglioso di quello che stai facendo”.

“Non pensavo riuscissi a venire, per il lavoro, è una cosa bellissima. Mi manchi tanto“, le parole di Luigi.

“Quando scendi stiamo un po’ insieme. Tu a me mi manchi tanto. Sai quante volte di guardo in TV e piango. Otto mesi lontani sono stati pesanti”, risponde commosso papà Giovanni portandogli i saluti di Lamezia che seguirà la finale da un maxischermo sul corso.

Continua a leggere su optimagazine.com