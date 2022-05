Siamo giunti alla finale di Eurovision 2022. Cosa vedremo stasera? 25 Paesi in gara e altrettante canzoni, ospiti d’eccezioni pronti a scaldare l’atmosfera del Pala Olimpico di Torino e dell’Eurovision Song Contest. Alla guida della finale i tre conduttori: Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini.

Mika stasera presenta in anteprima mondiale live il suo nuovo singolo: si intitola Yo Yo ed è già disponibile in radio e negli store digitali. Regalerà al suo pubblico internazionale anche un medley sulle note dei suoi successi.

Anche Laura Pausini è attesa sul palco con un medley riassuntivo dei suoi migliori e maggiori successi. Per Laura, apprezzata in mezzo mondo, il medley sarà in 5 lingue diverse per una performance senza precedenti.

Già note le canzoni. Non mancherà, chiaramente, La Solitudine, da cui tutto ha avuto inizio sul palco del Festival di Sanremo. 5 le canzoni del medley di Laura Pausini all’Eurovision, tra il passato e il presente: Benvenuto, Io Canto, La Solitudine, Le Cose Che Vivi e Scatola.

Si parte dunque dal primo singolo della Pausini in assoluto: La Solitudine. Si chiude con l’ultimo singolo disponibile in radio e negli store digitali in tutto il mondo: Scatola. Al centro tre hit del suo percorso come Benvenuto, Io Canto, Le Cose Che Vivi.

Per Laura e per il suo pubblico internazionale, un momento particolarmente emozionante, testimonianza del successo globale di una cantante nostrana “da esportazione” che si è sempre imposta anche nel mercato estero.

Già alla conduzione delle due semifinali di Eurovision Song Contest 2022, Laura Pausini salirà oggi sul palco di Torino con Mika e Alessandro Cattelan. Alla conduzione saranno in tre, nella performance sarà invece in solitaria dopo il duetto di qualche sera fa con Mika: un medley di bellissimi brani, per la pace in Ucraina, favorita alla vittoria di Eurovision 2022.