Il vincitore di Eurovision 2022? Già annunciato, e da diverse settimane, ma se prima l’Italia appariva sul podio, ora è sempre più lontana dalla vetta. Dopo le due semifinali di Eurovision 2022, infatti, le possibilità che l’Italia trionfi mettendo a segno una doppietta dopo la vittoria del 2021 dei Maneskin sono sempre meno.

Per gli scommettitori, Mahmood e Blanco si allontanano dal podio e perdono posizioni. Sono in caduta libera dopo le performance degli altri Paesi. Ricordiamo che l’Italia fa parte dei Big5 e per tale motivo non prende parte alle semifinali in gara: si esibirà direttamente sabato 14 maggio insieme alle altre 4 nazioni ossia Regno Unito, Francia, Spagna e Germania.

Il vincitore di Eurovision 2022 agli scommettitori è chiaro ormai da settimane. Sarà l’Ucraina a vincere la nuova edizione del song contest, con Kalush e la canzone Stefania (Kalush Orchestra), canzone dedicata alle mamme.

L’Ucraina è coinvolta in una sanguinosa e dolorosa guerra intrapresa dalla Russia nei suoi confronti. Sul fronte musicale, il Paese di Putin è già stato squalificato dall’Eurovision. Ecco perché la Russia è stata esclusa dall’ESC 2022.

Primo posto per l’Ucraina, seguita da Regno Unito e Svezia. L’Italia scivola al quarto posto, secondo le quote scommesse SNAI, ed è in caduta libera, ma potrebbe recuperare qualche posizione con l’esibizione di sabato 14 maggio.

Alle spalle dell’Italia, Spagna e Polonia e più giù Grecia, Serbia e Paesi Bassi. Germania, Romania e Svizzera occupano gli ultimi posti della classifica secondo gli scommettitori: a loro avviso, le possibilità che trionfino quest’anno all’Eurovision Song Contest sono davvero poche. L’Ucraina è invece quotata 1,35: ciò che significa che, qualora si scommettesse ora un euro sul trionfo di Kalush, si vincerebbero solo 1 euro e 35 centesimi.

Scommettere sulla Germania, invece, consentirebbe di vincere 500 euro ogni euro giocato.