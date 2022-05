Un messaggio di pace e di speranza sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 in scena a Torino. Nella seconda semifinale attesa per stasera a Torino e su Rai1, due dei presentatori daranno voce ad una richiesta di pace, affinché cessi la guerra in Ucraina, intrapresa dalla Russia.

Il Paese guidato da Putin è stato escluso dall’Eurovision Song Contest quest’anno e non partecipa al concorso. Perché la Russia non è all’Eurovision 2022.

Presente, invece, l’Ucraina, balzata ai vertici della classifica di gradimento. Potrebbe vincere il rappresentante del Paese, Kalush, e la canzone Stefania (Kalush Orchestra): tutti tifano Ucraina in Europa. Ma il popolo ucraino, in questo momento, ha ben altro pensieri, legati al conflitto contro la Russia ed Eurovision è anche unità, unione tra Paesi n el rispetto delle diversità reciproche.

Sul palco della seconda semifinale di Eurovision Song Contest vedremo tutto questo, in musica. A dare voce ad un medley di canzoni per la pace saranno due dei tre conduttori. Alessandro Cattelan presenterà il duetto di Laura Pausini e Mika all’Eurovision 2022 sulle note di alcune canzoni che parlano di pace. La performance sarà una esclusiva mondiale.

Il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, ha rivelato:

“Nella seconda semifinale ci sarà puntata un duetto in esclusiva mondiale tra Mika e Laura Pausini su brani legati alla pace mentre la serata finale si aprirà con una performance girata in esterni qui a Torino con i Rockin’ 1000, una specie di Quarto Stato di musica e di pace che esploderà in piazza San Carlo per portarsi poi all’interno del PalaOlimpico con tutto il pubblico, i nostri performer, i tre conduttori e un corpo di ballo eccezionale”.

Continua a leggere su optimagazine.com