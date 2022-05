Arriva finalmente il filmato che risolve il giallo della pedata ad Allegri, in riferimento ad un contatto fortuito avuto con Mario Cecchi. Si tratta dell’assistente tecnico di Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, non coinvolto nel principio di rissa successivo al gol del 4-2 realizzato da Perisic allo Stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia. Una storia che ci ha fatto dimenticare settimane di polemiche relative alla gestione della vendita dei biglietti per la partita, come abbiamo avuto modo di riportarvi con l’articolo pubblicato il giorno stesso del match.

I chiarimenti su Mario Cecchi in merito alla pedata ad Allegri durante Juventus-Inter

Come sono andate le cose? Effettivamente, occorrono dei chiarimenti a proposito di Mario Cecchi, relativamente alla pedata ad Allegri giunta dopo la rete siglata dal croato. Quella che a conti fatti ha chiuso il match. Cecchi è il collaboratore che abbiamo visto esultare soprattutto con De Vrij nelle immagini fornite in diretta da Mediaset. Come evidenziato da fonti come Fanpage e Bufale, più in particolare, dopo il gol del 4-2 diversi componenti della panchina nerazzurra si sono diretti verso Perisic per festeggiare il gol.

Tra questi, c’era proprio Mario Cecchi. Tornando verso la panchina di Inzaghi, il collaboratore del tecnico ha incrociato quella juventina. In particolare, Massimiliano Allegri che stava provando a riorganizzare la squadra per tentare la rimonta. Il contatto tra i piedi dei due è stato decisamente fortuito, come dimostrato dalle immagini. Cecchi ha provato a scusarsi subito dopo, ma la reazione dell’allenatore toscano è stata veemente, al punto da essere espulso da Valeri nel giro di pochi minuti.

Insomma, i chiarimenti su Mario Cecchi risolvono alcuni dubbi, visto che si era parlato del coinvolgimento di un giocatore. Questo, a prescindere dal fatto che il contatto appaia del tutto casuale.

