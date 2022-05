Perché la Russia non partecipa all’Eurovision 2022? L’evento è nel pieno dello svolgimento ma il Paese guidato da Putin non ci sarà. Il motivo è da ricercarsi proprio nella guida del suddetto e nel conflitto contro l’Ucraina. A chiedere l’esclusione della Russia è stata proprio l’Ucraina che ha sottolineato quanto l’evento debba svolgersi in un contesto di unione per l’Europa, non di guerra.

“Vorremmo sottolineare che l’Eurovision Song Contest è stato ideato dopo la Seconda Guerra Mondiale per unire l’Europa. In considerazione di ciò, la partecipazione della Russia come aggressore e violatore del diritto internazionale all’Eurovision di quest’anno mina l’idea stessa della competizione”, si leggeva nell’appello dell’Ucraina affinché l’EBU escludesse il rappresentante della Russia dalla competizione internazionale. Ed è andata proprio così.

Nelle scorse settimane è stato comunicato che non ci sarà alcun cantante russo sul palco di Torino. Il Paese è stato squalificato da Eurovision Song Contest 2022

“Nessun cantante russo parteciperà all’Eurovision Song Contest di quest’anno”, si legge nella nota che comunica l’esclusione della Russia dalla gara canora.

“La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una voce russa nel Contest di quest’anno porterebbe discredito alla concorrenza. Prima di prendere questa decisione, l’EBU si è presa del tempo per consultarsi ampiamente tra i suoi membri”, prosegue la nota dell’EBU, organizzazione apolitica di emittenti impegnate a sostenere i valori del servizio pubblico

L’unica intenzione dell’EBU è quella di tutelare i valori di una competizione culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, che celebra e rispetta la diversità attraverso la musica e la unisce su un unico palcoscenico. In questo scenario, il conflitto tra Russia e Ucraina non è tollerato. La Russia è pertanto esclusa dall’ESC e non parteciperà all’edizione 2022 di Torino.