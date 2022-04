Tutti tifano Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022, complice la particolare situazione dovuta alla guerra che il Paese sta affrontando contro la Russia. Ma chi è che rappresenta l’Ucraina all’Eurovision di Torino?

Ormai sui nostri Mahmood e Blanco sappiamo tutto: porteranno Brividi, il brano sanremese, in una versione ridotta. Il pubblico italiano, vede inoltre partecipare anche due cantanti molto noti nella penisola: parliamo di Achille Lauro, in gara per San Marino, e di Emma Muscat, in gara per Malta.

Nonostante Brividi riesca a mettere tutti d’accordo sia in Italia che all’estero, quest’anno la vittoria sembra essere già ampiamente nelle mani dell’Ucraina, attaccata dalla Russia e costretta a subirne le violenze. L’Ucraina partecipa all’Eurovision Song Contest 2022 mentre la Russia di Putin non ci sarà per decisione dell’EBU, l’ente che garantisce il corretto svolgimento della manifestazione musicale internazionale.

L’Europa intera, e non solo, è unita a supporto del popolo Ucraino. Tale vicinanza sfocia anche in un tifo sfegatato all’Eurovision Song Contest 2022. Qualora l’Ucraina vincesse, infatti, dovrebbe organizzare l’ESC nel 2023, un lieto evento che rappresenterebbe una rinascita dopo l’attacco di Putini.

Ma chi porta in gara l’Ucraina? Si presenta con i Kalush e la canzone Stefania (Kalush Orchestra), un brano che mixa versi rap con ritornello folk e beat hip hop.

Stefania (Kalush Orchestra), Ucraina all’Eurovision

Stefania (Kalush Orchestra) è un brano dedicato alle madri dei membri della band e racconta vere esperienze di vita. Il leader del gruppo ha raccontato di essersi ispirato a sua madre, alla quale dedica l’intera canzone:

“È un brano su mia madre – racconta il frontman Oleh Psiuk – Non le ho mai dedicato una canzone e non sono affatto sicuro che la nostra relazione sia stata particolarmente intensa in passato, ma so che si merita questa canzone. Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto per lei“.

Testo Stefania (Kalush Orchestra)

Compositori: Ihor Didenchuk / Tymofii Muzychuk / Vitalii Duzhyk