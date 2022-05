Sono stati segnalati questa mattina alcuni biglietti per Finale di Coppa Italia, in vista del tanto atteso match Juventus-Inter in programma domani 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Confermando le nostre anticipazioni di ieri mattina tramite specifico articolo, dunque, Vivaticket ha momentaneamente rilanciato la vendita all’interno della specifica scheda evento, anche se ci sono alcuni elementi che dobbiamo necessariamente prendere in considerazione per il pubblico italiano. Soprattutto in riferimento a chi sta cercando ticket dell’ultimo minuto nei settori più popolari dell’impianto.

Segnalazioni sui biglietti per Finale di Coppa Italia Juventus-Inter su Vivaticket oggi 10 maggio

Per farvela breve, all’interno di community dedicate sia ai tifosi interisti, sia a quelli bianconeri, martedì mattina sono state segnalate ulteriori disponibilità di biglietti per Finale di Coppa Italia Juventus-Inter su Vivaticket, con un rilancio per certi versi inaspettato oggi. Tuttavia, come ribadiamo da giorni, occorre aspettarsi qualche sorpresa direttamente dal rivenditore, visto che Inter e Juventus sono tenute a restituire quei biglietti che per motivi differenti non sono stati girati dai partner o accettati dagli stessi.

Ecco perché consiglio a tutti, almeno fino a questa sera, di monitorare con attenzione eventuali rilanci per i biglietti dedicati alla Finale di Coppa Italia Juventus-Inter. Non escludo ulteriori disponibilità su Vivaticket oggi, man mano che le due società dichiareranno invendute le poche centinaia di tagliandi presumibilmente ancora disponibili. Attenzione però, perché le suddette segnalazioni convergono solo su Tribuna Tevere e Montemario, con un costo per ciascun biglietto destinato ad arrivare a 190 euro.

Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi sui biglietti per Finale di Coppa Italia Juventus-Inter su Vivaticket oggi 10 maggio per le due tifoserie.