La situazione è destinata a mutare nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, per quanto concerne le reazioni ai messaggi WhatsApp qui in Italia. Arrivate poco meno di una settimana fa, come riportato con un primo articolo in merito, in tanti hanno segnalato di non vedere la funzione all’interno dell’app. Tutto ciò, indipendentemente dal fatto che si disponga di un device con sistema operativo Android o di un iPhone. Proviamo a fare il punto della situazione, analizzando le informazioni raccolte fino a questo momento nel nostro Paese.

Segnalazioni su quando arrivano le reazioni ai messaggi WhatsApp per iPhone e modelli Android

La domanda che tutti si pongono, a questo punto, è quando arrivano le reazioni ai messaggi WhatsApp a bordo dei dispositivi Android ed iPhone. Una data ufficiale ancora non esiste, ma la distribuzione della funzione è graduale e dovrebbe impiegare pochi giorni. Lecito aspettarsi che entro la fine di questa settimana possa esserci una svolta per il pubblico che è ancora in attesa di un segnale dal team. Anche in passato rollout automatici di questo tipo hanno richiesto dai dieci ai quindici giorni per risultare disponibili su larga scala qui da noi.

Chi vi scrive, ad esempio, ha riscontrato l’arrivo delle reazioni ai messaggi WhatsApp all’interno della versione Web dell’applicazione proprio oggi 10 maggio, mentre lo stesso ancora non è avvenuto su Android. Un segnale tutto sommato incoraggiante, che evidenzia la volontà da parte dei tecnici di rendere disponibili per tutti la funzione entro metà maggio. Possibile che ci sia un monitoraggio in corso, per individuare eventuali criticità e bug dopo un primissimo rollout. Scelta che, se confermata, sarebbe assolutamente in linea con quanto avvenuto in passato per situazioni simili.

Insomma, se vi state chiedendo quando arrivano le reazioni ai messaggi WhatsApp in Italia, dovete avere ancora un po’ di pazienza.

