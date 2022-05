Il rilascio delle reazioni WhatsApp è definitivo da oggi 5 maggio. Le ben note e attese reaction sono in fase di distribuzione nell’applicazione di messaggistica in tutto il mondo, sia per utenti Android che per proprietari di iPhone. Lo ha confermato proprio Mark Zuckerberg in queste ore attraverso il profilo social Facebook. Dopo una lunghissima fase di beta durata mesi, tutti potranno testare la funzione nelle chat singole e di gruppo, in maniera semplice e immediata.

Cosa sono le reazioni WhatsApp? All’interno del servizio di messaggistica si avrà ora la possibilità di associare una reaction appunto a qualsiasi contenuto. Che si tratti di un testo, di una foto o di un video, dopo l’opportuna selezione, sarà possibile scegliere quale feedback fornire al nostro interlocutore con una serie di emoticon e faccine già note. In un primo momento, la selezione di feedback prevede solo 6 soluzioni ossia il pollice del like, il cuore, la faccina che ride con le lacrime, l’espressione stupita, l’emoji che piange e infine, le due mani giunte in segno di ringraziamento o preghiera.

Per quanto la selezione di reazioni WhatsApp potrebbe sembrare per il momento abbastanza scarna, è giusto sottolineare che ben presto le soluzioni a portata di dito potrebbero essere davvero moltissime. Sempre grazie alla lunghissima fase di sviluppo della funzione, abbiamo appreso che ogni emoticon presente in app dovrebbe essere supportata per dare riscontro ad un contenuto in app, senza alcuna eccezione.

Per quanto l’annuncio della nuova funzione in app sia giunta dal CEO di Meta Zuckerberg, non tutti potrebbero al momento visualizzare già le reazioni WhatsApp nelle chat. La distribuzione procederà gradualmente, dunque bisognerà portare decisamente pazienza prima di poter testare le reaction e fare la differenza nelle conversazioni singole o di gruppo con gli interlocutori.

Continua a leggere su optimagazine.com