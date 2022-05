Ci sono pochi dubbi, ormai, sul fatto che tanti utenti stiano riscontrando problemi NoiPA da alcune settimane a questa parte. Al di là delle informazioni che abbiamo condiviso coi nostri lettori attraverso uno degli ultimi articoli pubblicati sul nostro sito, infatti, è importante tornare sulla questione. Se non altro, perché i riscontri pubblici del team social rimandando a form di contatto dai quali spesso e volentieri non si ottiene una risposta. E, di conseguenza, una soluzione. Nella migliore delle ipotesi, occorre attendere svariate settimane per riscontri non sempre allineati alla problematica portata alla luce.

Cosa sappiamo sull’assistenza diretta per problemi NoiPA: le ultime segnalazioni in Italia

Quali sono i feedback più interessanti venuti a galla negli ultimi tempi per chi è alla ricerca di assistenza diretta per problemi NoiPA? Effettivamente, dando uno sguardo ai commenti del pubblico su Facebook, che dal giorno del rilascio dell’aggiornamento al sistema fatica tantissimo ad accedere alla propria area utente, forse si riesce a trovare la strada giusta. Nello specifico, sembra esista un numero di telefono con il quale potrete mettervi in contatto con un operatore finalmente in grado di venire incontro alle vostre esigenze, proponendo soluzioni idonee alla questione sollevata.

Per vostra conoscenza, riportiamo tutte le informazioni qui di seguito, con tanto di testimonianza, auspicando che il feedback raccolto sui problemi NoiPA possa aiutare tutti a mettersi alle spalle i disagi degli ultimi giorni: “Ho avuto disagi anche io, ma dopo un chiarimento verbale con un impiegato molto garbato ho risolto facilmente. Aggiungo qui il numero, non riuscendo a rispondere a tutti e a seguire in tempo utile il post: 0685960180“.

Effettivamente, tramite il numero proposto dovreste interfacciarvi con l’operatore giusto. Inutile dire che di domenica difficilmente troverete qualcuno. In ogni caso, fateci sapere nelle prossime ore come siano andate le cose coi problemi NoiPA registrati nelle ultime settimane.

