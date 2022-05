Si registrano ancora problemi con app NoiPA in queste ore, alla luce delle tantissime segnalazioni che ci sono in rete da alcuni giorni soprattutto sui social. Occorre fare il punto della situazione, dunque, in quanto difficilmente ne verremo a capo senza specifiche dritte rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri. Già, perché quello che doveva essere un semplice intervento di manutenzione, si sta trasformando in una grana per il pubblico. Vediamo come stanno le cose, aggiornando il quadro generale della situazione per il pubblico italiano.

Riscontri sui problemi con app NoiPA e potenziale soluzione se non funziona oggi 1 maggio

Allo stato attuale, si riscontrano persistenti problemi con app NoiPA, ma al contempo ci sarebbe una possibile soluzione se l’accesso non funziona oggi 1 maggio. In primo luogo, è necessario prendere in esame quanto affermato dallo staff sui social tramite un post pubblicato sabato sera. I tecnici, a tal proposito, consigliano a tutti di disinstallare l’App e procedere con una nuova installazione, portando a termine il download direttamente dagli store ufficiali. Stando ai riscontri del pubblico, però, potrebbe non bastare seguire alla lettera solo queste istruzioni.

A tal proposito, alcuni utenti affermano che anche reinstallando, entrando con SPID, chiede di validare mail e nonostante sia la stessa, il sistema dice che risulti errata o non corrisponde. Problema non isolato, per il quale è arrivato il feedback di un’altra persona che afferma di aver risolto così: “Non dovete fare il copia incolla ma scrivere email lettera per lettera sia sopra che sotto vedrete che poi funziona”.

Non lasciatevi ingannare dai primi tentativi andati a vuoto, arrivando a modificare la password del vostro SPID. Non occorre farlo, anzi sarebbe il caso di non modificarla per nessuna ragione al mondo, essendo la stessa che consente l’accesso a qualsiasi altro sito online della PA. Provate a seguire queste dritte, in caso di problemi persistenti con app NoiPA.

