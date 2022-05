C’è grande attesa in queste ore per l’avvio della vendita libera relativa ai biglietti finale Coppa Italia, visto che Juventus-Inter è un evento estremamente atteso dai tifosi delle due squadre. L’appuntamento è in programma tra poco meno di una settimana, il prossimo 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma e, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, nella giornata di mercoledì si è sbloccata la situazione per quanto concerne gli abbonati alla stagione 2019/20. Quella fortemente condizionata dall’arrivo del Covid. Ora ci apprestiamo a vivere ore decisive prima del prevedibile tutto esaurito.

Cosa sappiamo sulla vendita libera biglietti finale Coppa Italia Juventus-Inter: dettagli su orario e disponibilità

Fondamentalmente, ci sono due aspetti che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore a proposito della vendita libera biglietti finale Coppa Italia, in vista di Juventus-Inter. In particolare, occorre concentrarsi sull’orario in cui scatterà la commercializzazione dei ticket per tutti, senza limiti di tessere, senza dimenticare il delicato discorso relativo alla disponibilità residua dopo tre giorni di distribuzione tra coloro che hanno avuto modo di godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista.

Per quanto concerne la questione orologio, dovete tenere a mente che la vendita libera dei biglietti finale Coppa Italia scatterà ufficialmente alle 12 di giovedì 5 maggio. Tuttavia, è possibile che si crei una lunga fila virtuale su Vivaticket, motivo per il quale consigliamo a tutti di registrarsi e loggarsi preventivamente al sito, ma anche di accedere almeno un’ora prima per mettersi in coda. Altrimenti, rischierete di accedere ben oltre l’orario indicato, trovando pochissimi biglietti disponibili. Magari in settori più costosi.

Per quanto concerne la disponibilità residua di biglietti finale Coppa Italia, al momento risultano acquistabili circa 8.000 ticket nei settori riservati ai tifosi dell’Inter e 12.000 tra quelli per i sostenitori della Juventus. Il dato, ovviamente, è in costante aggiornamento.