Entra ufficialmente nel vivo la prevendita per i biglietti della finale di Coppa Italia, con Juventus-Inter in grado di attirare davvero tanti tifosi in tutta Italia. Soprattutto quelli che vivono al centro e al sud, visto che l’occasione per seguire da vicino la propria squadra è ghiotta. Come si spiega la fila lunghissima che ha preso piede stamane su Vivaticket? Se vi state ponendo domande in merito, occorre rifarsi a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi con un altro articolo, anticipandovi quelle che sarebbero state le varie fasi in programma questa settimana.

Complicato acquistare biglietti della Finale di Coppa Italia Juventus-Inter oggi 4 maggio

Per quale ragione questa mattina risulta quasi impossibile portare a termine l’acquisto di biglietti della Finale di Coppa Italia Juventus-Inter? Non tutti sanno che oggi 4 maggio parte in buona sostanza una nuova fase della prevendita per entrambe le società. Da un lato, infatti, la Juventus dalle 10 di questo mercoledì ha aperto la vendita agli abbonanti della stagione 2019/20. Parliamo di 27.700 persone in più, potenzialmente abilitate all’acquisto da questa mattina. Se da un lato solo una percentuali di questi tifosi intende recarsi a Roma il prossimo 11 maggio, al contempo è chiaro che le richieste da oggi aumentino.

Ancor più delicato il discorso sul fronte nerazzurro, visto che dalle 10 di oggi 4 maggio possono comprare biglietti della finale di Coppa Italia Juventus-Inter tutti i membri che fanno parte di un Inter Club. Si tratta della fase che dovrebbe dare spinta maggiore ai settori interisti, dopo che per 48 ore quelli bianconeri hanno fatto registrare un quantitativo di vendite nettamente superiore. Tuttavia, la Juventus fino a questa mattina si è rivolta ad un pubblico sulla carta più esteso.

Dunque, continuate a monitorare Vivaticket, visto che stiamo vivendo una giornata molto calda a proposito dei biglietti della finale di Coppa Italia Juventus-Inter.