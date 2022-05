Il nuovo singolo dei Maneskin è Supermodel. La band di Damiano David lo ha annunciato nelle ultime ore pubblicando l’artwork e la data di uscita. La band romana è appena tornata in Italia dall’esperienza al Coachella Festival 2022 e ha inaugurato il rientro in patria con un live all’Arena di Verona.

Il nuovo singolo dei Maneskin

Dopo aver partecipato alla campagna Stand Up For Ukraine con il brano We’re Gonna Dance On Gasoline, i Maneskin sono tornati in studio per lanciare un nuovo singolo. Supermodel sarà fuori il 13 maggio 2022. Per il momento non è dato sapere se l’inedito farà parte di un nuovo disco. L’ultimo album pubblicato dalla band di Damiano David è Teatro D’Ira – Vol.1 e dopo i singoli di successo Zitti E Buoni, I Wanna Be Your Slave e Coraline i Maneskin hanno pubblicato Mammamia, non presente nella tracklist del disco.

Con Supermodel la band romana lancia un nuovo inedito che potrebbe far parte del secondo capitolo di Teatro D’Ira, anche se per ora non ci sono notizie sul nuovo album. Nei giorni scorsi i Maneskin avevano annunciato novità sui social pubblicando un teaser che mostrava una piscina e la scritta “tomorrow”.

I Maneskin all’Eurovision 2022

Supermodel uscirà un giorno esatto prima della partecipazione dei Maneskin all’Eurovision 2022 in occasione della serata finale, il 14 maggio 2022.

Dalla vittoria a Sanremo con Zitti E Buoni e il primo posto all’Eurovision 2021, i Maneskin sono diventati una vera e propria rivelazione italiana nel mondo. Il successo ha fatto sì che i 4 giovanissimi calcassero i palchi più importanti del mondo, dal Rock Am Ring tedesco al già citato Coachella 2022, dove Damiano David ha lanciato un messaggio a sostegno dell’Ucraina.

Sul palco dell’Arena di Verona il frontman ha portato lo stesso messaggio e ha duettato con Manuel Agnelli. Di seguito l’artwork e l’annuncio del nuovo singolo dei Maneskin.