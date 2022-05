Non potevano mancare i Maneskin all’Eurovision 2022. I vincitori uscenti si esibiranno a Torino in occasione della prossima edizione della manifestazione dedicata alla musica internazionale. I Maneskin si aggiungono agli altri ospiti già comunicati, tra i quali il trio pop-lirico Il Volo e Gigliola Cinquetti.

I Maneskin hanno trionfato lo scorso anno con la canzone Zitti E Buoni, dopo aver vinto lo stesso anno al Festival di Sanremo con il brano che ha convinto immediatamente l’Europa e il resto del mondo. Sarà la band guidata da Damiano David ad esibirsi in occasione della finalissima dell’Eurovision Song Contest in programma a Torino il prossimo 14 maggio.

Nella stessa serata anche Gigliola Cinquetti, già in programma all’ESC a Rotterdam due anni fa. La cantante avrebbe dovuto presenziare all’edizione 2020, poi annullata causa Covid-19. Aveva trionfato nel 1964 a Copenaghen, con il brano Non ho l’età (per amarti) ed era attesa per esibirsi sulle note della stessa canzone, indimenticabile per l’Italia.

Non è stato l’ESC 2020 ad accoglierla sul palco e dunque sarà l’edizione 2022 quella che la vedrà cantare nuovamente uno dei brani più apprezzati del repertorio nostrano. 58 anni dopo la sua vittoria, torna sul palco dell’Eurovision che fa ritorno in Italia grazie al trionfo dei Maneskin.

Nella prima semifinale si esibiranno invece Dardust e Diodato; il trio Il Volo è atteso invece nella seconda semifinale.

Grande assente, sul fronte ospiti italiani, dovrebbe essere Toto Cutugno. Ha trionfato nel 1990 a Zagabria con Insieme: 1992 ma non prenderà parte alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, salvo sorprese.

