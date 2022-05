Virgin River 5 si farà attendere più del previsto, visto che la produzione è sospesa e le riprese saranno programmate per la prossima estate. A confermarlo è Alexandra Breckenridge, che interpreta Melinda “Mel” Monroe nel melodramma di Netflix.

La protagonista di Virgin River 5, che qualche mese fa ha terminato le riprese della quarta stagione, ha fornito un aggiornamento sullo stato della produzione in una recente intervista con la rivista Glamour. L’attrice 39enne ha confermato che c’era un conflitto di programmazione tra le due serie in cui appare, This Is Us e Virgin River, risolto poi proprio a causa dello slittamento di quest’ultima produzione a luglio.

Il fatto che Virgin River 5 abbia subito dei ritardi nel calendario della produzione si è rivelato dunque un vantaggio per l’attrice, perché ha fatto sì che Breckenridge potesse tornare in This Is Us 6 nel ruolo di Sophie, impattando pesantemente sulla trama dell’ultima stagione.

Attenzione Spoiler!

Dovevamo iniziare le riprese della quinta stagione di Virgin River a marzo, ma è stato rimandato a luglio. Quindi, se avessimo iniziato quando avremmo dovuto, non so se Sophie e Kevin sarebbero finiti insieme. (…) Quando This Is Us mi ha contattato per farmi tornare nella quarta stagione, stavo già girando la seconda stagione di Virgin River (…) sfortunatamente, a causa di conflitti di programmazione, non ho potuto farlo.

Le riprese di Virgin River 5 posticipate all’estate hanno invece lasciato Breckenridge libera di rientrare in scena nel family drama di NBC. L’attrice racconta di essere stata contattata più volte dalla produzione di This Is Us quando aveva già intrapreso l’esperienza professionale con Netflix (“Hanno cercato di convincermi a tornare da quando sono apparsa in Virgin River“), ma solo quest’anno è riuscita a conciliare i due impegni.

A questo punto è abbastanza scontato che Virgin River 5 non debutterà su Netflix prima del 2023, mentre la quarta stagione potrebbe arrivare al più tardi tra l’estate e l’autunno.

