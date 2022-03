Virgin River 4 potrebbe arrivare auspicabilmente su Netflix già quest’estate, nello stesso periodo in cui ha debuttato la terza stagione: i nuovi episodi sono attualmente in post-produzione e anche questa fase sembra essere arrivata ormai agli sgoccioli, come confermato dalla protagonista del dramma sentimentale Alexandra Breckenridge.

Il suo impegno in Virgin River 4 è arrivato ormai agli ultimi step: l’attrice ha raccontato al pubblico via Instagram di aver appena terminato il suo ultimo ADR, ovvero l’aggiunta del doppiaggio in studio alle scene girate in esterna.

Di conseguenza Virgin River 4 potrebbe ormai essere vicina alla conclusione della fase di post-produzione e prossima all’uscita. Questo è l’aggiornamento dell’interprete di Mel Monroe nel melodramma di Netflix:

Ho appena finito il mio ultimo ADR, per Virgin River. Per quelli di voi che non sanno cosa sia un ADR, penso che stia per registrazione audio digitale. Quindi, diciamo che se giri fuori e c’è molto traffico e non si riesce a sentire quello che stai dicendo, dobbiamo andare in post-produzione e abbinare il nostro audio allo schermo in una cabina di doppiaggio.

Le riprese di Virgin River 4 sono iniziate lo scorso autunno e terminate ai primi di dicembre: i tempi sono dunque maturi per l’uscita della nuova stagione, che potrebbe tendenzialmente arrivare anche prima dell’estate. La terza era approdata su Netflix nel luglio 2021, dopo che lo streamer aveva annunciato all’inizio dell’anno e il rinnovo per altre due stagioni. Già confermata, dunque, anche Virgin River 5 e non è detto che sia l’ultima stagione, visto che i libri di Robyn Carr da cui è tratta la serie sono una ventina, tutti potenzialmente adattabili per la piattaforma.

Continua a leggere su optimagazine.com