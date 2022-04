Sapevamo che sarebbe stato un episodio chiave è così è stato: This is Us 6 si prepara a debuttare su Sky ma intanto negli Usa ha alzato il velo sulla vita privata e il futuro di Kevin.

Ad andare in scena negli Usa è stato l’episodio numero 14 da titolo Notte prima del matrimonio in cui il pubblico si è ritrovato proprio nel giorno prima del matrimonio di Philip e Kate ed è a quel punto che Randall vede suo fratello esaminare la hall dell’hotel e si rende conto che Kev sta tenendo d’occhio Sophie, la donna che ha visto solo due volte ovvero al funerale di sua madre e alla festa di fidanzamento di Kate e Philip. Cosa succederà a quel punto?

ATTENZIONE SPOILER!

Per mesi ci siamo chiesti chi sarebbe stato alla fine l’interesse amoroso di Kevin e sembra proprio che la risposta sia arrivata nell’episodio andato in onda martedì, episodio in cui abbiamo rivisto Kevin e Sophie insieme dopo tanto tempo, al momento giusto e al posto giusto. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Rebecca convinta ancora che la nuora avesse venti anni e che lei e Kev fossero ancora una coppia ed è sempre lei che ha parlato con Sophie ammettendo di sapere che il figlio è un po’ idiota ma sa bene anche che crescerà e che diventerà l’uomo giusto per lei.

Non sapendolo in realtà Rebecca ha aperto gli occhi a Sophie che adesso, single e felice, si è ritrovata davanti un Kevin molto cambiato rispetto al passato. Dopo una notte d’amore i due, proprio a pochi minuti del matrimonio di Philip e Kate, hanno deciso di mettere da parte il passato e darsi una chance. Sarà così che finirà per loro? Davvero Kevin avrà il suo lieto fine dopo tutto questo tempo?

Per tutti coloro che continuano a resistere agli spoiler in arrivo dagli Usa su questa sesta e ultima stagione di This is Us, l’appuntamento è fissato per il 2 maggio prossimo su Fox con i primi due episodi.