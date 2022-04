Continua l’odissea di coloro secondo cui non funziona NoiPA in questi giorni, considerando le numerose segnalazioni di utenti che da giorni faticano ad accedere al servizio. Di recente abbiamo già analizzato questioni simili, con un approfondimento che evidentemente non ha determinato un miglioramento della situazione. A tal proposito, diventa molto importante capire come stia evolvendo la storia, perché a quanto pare era programmato un intervento in manutenzione che non ha determinato gli effetti desiderati. Proviamo a contestualizzare il tutto.

Ancora non funziona NoiPA dopo la manutenzione: cosa dicono i tecnici in queste ore

Per farvela breve, non funziona NoiPA e tutto sulla carta dovrebbe dipendere da un intervento programmato di manutenzione. Questo quello che emerge da un recente feedback fornito dal team sui social, in relazione al commento che ho estratto da Facebook qui di seguito: “A partire dalle ore 18:00 di Giovedì 28 aprile e fino alle ore 8:00 di Sabato 30 aprile, i servizi del portale e dell’app NoiPA sono disabilitati per consentire l’esecuzione di attività di aggiornamento del sistema di autenticazione“.

Il problema si viene a creare nel momento in cui pochi istanti fa gli utenti continuano a lamentarsi della medesima anomalia: NoiPA non funziona. Dunque, o la manutenzione è andata per le lunghe, contrariamente a quanto è stato annunciato ufficialmente, oppure ci sono problemi imprevisti sui quali lo staff al momento non sta lavorando. E così ci si imbatte in feedback di questo tipo: “Sono le 10.20 del 30 aprile e il portale è ancora disabilitato. Che intenzioni avete? Se non riesco a cambiare Iban e non ricevo lo stipendio vi beccate una querela“.

Anche a voi non funziona NoiPA? Fateci sapere con un commento a fine articolo, sperando che in giornata ci si possa mettere alle spalle tutti i problemi una volta per tutte qui in Italia.

