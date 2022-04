Si registrano ancora una volta problemi di login con NoiPA, in riferimento al riconoscimento della password o al suo ripristino, con nuove credenziali che dovrebbero arrivarci una volta aperto l’apposito ticket. Il tutto, senza dimenticare il disagio di alcuni utenti che stanno provando ad entrare tramite SPID. Dunque, ci sono diversi elementi che dobbiamo prendere in considerazione questa mattina dopo il nostro ultimo articolo a tema, a proposito di un servizio che stenta a ripartire dopo l’intervento di manutenzione che era stato fissato lo scorso 20 aprile.

Cosa sappiamo sui problemi NoiPA con login, password e accesso tramite l’uso dello SPID

Dunque, uno dei disagi più grandi con l’assistenza NoiPA si riferisce al mancato feedback dopo aver richiesto il ripristino della password. Ci si imbatte, pertanto, in testimonianze del genere: “Sono giorni che scrivo all’assistenza per la generazione del PIN, non solo non ho ricevuto risposta ma al RID dell’ufficio risulta che il PIN sia stato inviato. Si può sapere come fare? Devo operare delle modifiche urgentissime. L’assistenza non risponde”. A tal proposito, credo sia importante portare alla vostra attenzione una replica ufficiale del team, in quanto potrebbe tornare utile a diversi nostri lettori:

“Se con l’invio della richiesta hai ricevuto la mail di conferma contenente il numero identificativo della pratica, vuol dire che questa è stata presa in carico dalla nostra assistenza, che ti risponderà appena possibile, compatibilmente con la mole di richieste ricevute. In alternativa, puoi contattare la nostra assistenza attraverso il numero telefonico 06-41722722“.

Per quanto riguarda i problemi di accesso a NoiPA tramite SPID, l’assistenza sui social si limita a rimandarci a questa pagina per metterci in contatto con il team specializzato. Vi faremo sapere appena ci saranno altre informazioni da portare alla vostra attenzione sotto questo punto di vista.