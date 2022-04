Continua ad essere piuttosto interessante il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon e quest’oggi l’offerta più appetibile riguarda il modello azzurro da 128GB di memoria interna. Dopo qualche mese dal suo lancio sul mercato, questo iPhone 13 si trova con degli sconti di rilievo che potranno far capitolare chi da tempo ha intenzione di acquistare tale top di gamma. Pur trattandosi di prodotti Apple, che quindi difficilmente si svalutano con il passare dei mesi, è possibile risparmiare qualche euro grazie all’offerta come quella odierna presente su Amazon e che riguarda l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna.

Dettagli sulla nuova offerta per iPhone 13 con Amazon a fine aprile

Dunque, non solo maggiore disponibilità, dopo le indicazioni dei giorni scorsi. Vediamo allora più nel dettaglio di cosa si tratta. Il sito di e-commerce propone questo dispositivo al costo di 797 euro ed è stato applicato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, non ci sono costi aggiuntivi riguardanti la spedizione e nel giro di pochi giorni potrà arrivare direttamente a casa vostra.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Inoltre Amazon propone anche l’acquisto a rate di questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna grazie a Cofidis, soluzione che potrà rendere meno gravosa la spesa iniziale. Focalizziamoci, a questo punto, sulle caratteristiche tecniche che animano questo top di gamma di stampo Apple. L’iPhone 13 si ritrova innanzitutto con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma è il comparto fotografico ad aver subito un netto passo in avanti rispetto al modello precedente.

Spazio infatti alla modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video, ma non manca un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine spazio al potente processore A15 Bionic, con connettività 5G ed anche resistenza all’acqua ed alla polvere.