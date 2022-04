Arrivano finalmente buone notizie per quanto riguarda la disponibilità degli iPhone 13, che in questi mesi sta procedendo a corrente alternata. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, infatti, è possibile che entro giugno raccoglieremo i frutti di un mini progetto utile a farci apprezzare maggiormente offerte come quelle analizzate di recente sul nostro magazine. Una svolta che avrà effetti a breve termine e che, al contempo, potrebbe fare la differenza anche qui in Italia. Proviamo a capire come stiano andando le cose arrivati a questo punto.

Cosa dobbiamo aspettarci sulla disponibilità degli iPhone 13 dopo il nuovo intervento di Apple

Le indicazioni che ci arrivano da fonti come MacRumors, effettivamente, sono interessanti ed incoraggianti sul fronte della disponibilità degli iPhone 13. Per farvela breve, Apple prevede di aumentare la produzione di iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max di 10 milioni di unità entro il secondo trimestre dell’anno. Questo vuol dire che dal mese corrente fino a giugno ci sarà un incremento per la macchina produttiva non di poco conto, secondo le informazioni che sono venute a galla oggi 26 aprile. Un’ottima notizia per chi vuole assicurarselo entro la stagione estiva.

Tra i device sui quali ci si concentrerà maggiormente, dunque, i discorsi vertono soprattutto attorno alla produzione di modelli di fascia alta, assicurando finalmente al pubblico di poter ricevere un iPhone 13 Pro o un iPhone 13 Pro Max a pochi giorni di distanza dall’ordine. La mela morsicata si sta muovendo tra blocchi e restrizioni COVID-19 in Cina. Diversi fornitori di Apple sono stati costretti a sospendere parzialmente o completamente la produzione, minacciando la fornitura e la disponibilità di iPhone 13 in giro per il mondo, ma il peggio sembra ormai superato.

Staremo a vedere come evolveranno le cose anche per gli shop italiani, sperando di imbatterci finalmente in una maggiore disponibilità per iPhone 13.