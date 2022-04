Si torna a parlare con insistenza di un possibile calo del prezzo per iPhone 14, stando alle informazioni che sono venute a galla proprio in ore. Certo, mancano ancora cinque mesi alla presentazione ufficiale della nuova serie di Apple, ma oggi abbiamo spunti ed analisi che consentono di integrare quanto riportato nei giorni scorsi sui progetti della mela morsicata. Nello specifico, in linea puramente teorica potrebbe esserci una versione specifica destinata ad ottenere i favori del pubblico, se pensiamo alle indiscrezioni di fine aprile disponibili sul web.

Focus sulle previsioni riguardanti il prezzo per iPhone 14: possibile un calo rispetto alle scelte del 2021

Stando all’ultimo rapporto fornito da una fonte autorevole come Bloomberg, pare, per la prima volta, la linea iPhone non Pro avrà un’opzione per lo schermo da 6,7 ​​pollici, dando vita ad una svolta epocale per la mela morsicata se pensiamo alla filosofia aziendale sotto questo punto di vista. Probabile che quella versione del telefono sarà estremamente popolare dato che, secondo le indiscrezioni venute a galla in giornata, gli utenti potranno ottenere questa specifica versione del nuovo iPhone 14 di Apple sborsando circa 200 dollari in meno rispetto a prima.

Considerazioni, queste, che ci rimandano alle differenze probabili tra i modelli standard e quelli Pro, che abbiamo preso in esame in settimana tramite altri approfondimenti. Si parla ad esempio del nuovo sensore da 48 megapixel per la fotocamera grandangolare, probabile esclusiva dei modelli Pro. La linea standard di iPhone 14 si attaccherà ad una lente da 12 megapixel.

Ancora, come è stato riportato da diverse fonti, i modelli Pro riceveranno il nuovo chip A16 di Apple, mentre è probabile che i modelli standard si attengano all’A15 dello scorso anno che abbiamo toccato con mano tramite l’iPhone 13. In alternativa, ad una sua variante. Oltre a cercare di far risaltare il Pro, la carenza di chip potrebbe aver contribuito a questa decisione sui nuovi iPhone 14.