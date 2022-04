Mancano ancora diversi mesi all’uscita dei nuovi iPhone 14, ma ogni giorno ormai prendono piede voci sulla scheda tecnica dei modelli. Niente di ufficiale, ovviamente, ma addetti ai lavori che sanno il fatto loro pronti a darci importanti spunti per approcciare al meglio la questione. Vediamo come stanno le cose, in attesa di eventuali segnali da parte di Apple che sarebbero molto utili per comprendere in quale direzione stiamo andando in questa fase. Del resto, non dobbiamo dimenticare che parliamo di device attesi su scala mondiale nello scorcio finale del 2022.

Cosa sappiamo sulle nuove previsioni sugli iPhone 14 prima dell’uscita su larga scala

A distanza di poche ore dal nostro report sul flash che potrebbe essere ridisegnato per il pubblico della mela morsicata con la nuova serie in arrivo nei prossimi mesi, bisogna concentrarsi sulle nuove indiscrezioni inerenti il nuovo iPhone 14. In particolare, le ultime voci si concentrano sull’aggiunta di un nuovo sensore ultrawide da 48 MP con il prossimo top di gamma Apple. Secondo Gurman, il nuovo sensore sarà una vera e propria esclusiva delle varianti iPhone 14 Pro. Un modo per differenziare i dispositivi che, per forza di cose, avranno un costo più elevato degli altri.

Situazione chiara quella che va definendosi in queste ore, se pensiamo che le varianti standard di iPhone 14 dovrebbero accontentarsi per forza di cose del vecchio sistema grandangolare da 12 MP, che possiamo osservare attraverso l’attuale serie di iPhone 13. Le potenziali differenze non si fermano qui, visto che l’analista Ming-Chi Kuo si dice certo che ci saranno due diversi chipset per la prossima serie di iPhone 14. Da un lato avremo l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Max destinati ad essere alimentati dal chipset A15 Bionic di Apple dell’anno scorso, mentre dall’altro focus sull’iPhone 14 Pro e l’ iPhone 14 Pro Max che valutano l’ultimo chip A16.

Secondo Gurman è probabile che gli iPhone 14 standard abbiano un design simile a quello degli iPhone 13 del 2021.