Ancora non funziona Alice Mail oggi 28 aprile. Per alcuni utenti, come ho avuto modo di constatare in prima persona, si registrano anomalie in fase di login, al punto da ottenere un messaggio di errore in linea con quello che trovate nell’immagine ad inizio articolo. Una situazione non semplice, in quanto dà in qualche modo continuità alle segnalazioni che abbiamo dovuto affrontare nelle scorse settimane qui da noi. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di TIM che nelle ultime ore ha dovuto affrontare altre anomalie sulla propria rete.

Di nuovo non funziona Alice Mail in fase di login oggi 28 aprile: le ultime indicazioni

Sostanzialmente, il bug odierno ha caratteristiche differenti rispetto a quello di inizio aprile. In quel caso, infatti, buona parte degli utenti si era lamentata del fatto che non fosse possibile ricevere ed inviare messaggi di posta elettronica una volta portato a termine l’accesso con le proprie credenziali. Qui la storia è differente, in quanto non funziona Alice Mail in fase di login oggi 28 aprile. Cosa succederà nelle prossime ore non è dato saperlo, almeno fino a quando l’assistenza non ci fornirà indicazioni chiare sul motivo per il quale alcuni utenti riescano ad utilizzare il servizio ed altri no.

Questione da esaminare con grande attenzione, dunque, in relazione ad un bug che potrebbe durare pochi minuti, o risultare frutto di una chiara scelta da parte della compagnia telefonica. Non è escluso, infatti, che gli utenti non più abbonati a TIM possano riscontrare anomalie a lungo termine sotto questo punto di vista. Saranno decisivi i prossimi step fatti dall’assistenza, sperando che all’interno delle community ufficiali possano venire a galla riscontri chiari e precisi per il pubblico.

Anche a voi non funziona Alice Mail in fase di login oggi 28 aprile? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo.