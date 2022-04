La situazione relativa ad Alice Mail per tanti utenti risulta ancora non risolta, visto che il servizio non funziona a diverse persone che si ritrovano con questa casella di posta elettronica. Nonostante nei giorni scorsi abbiamo provato a fornirvi diverse dritte sotto questo punto di vista, come avvenuto con il nostro ultimo articolo a tema, non sono isolate le segnalazioni di chi oggi 17 aprile non riesce ad effettuare il login. In alternativa, persistono i riscontri di chi non riceve messaggi di posta elettronica, come notato in mattinata sui social.

Proviamo a ricevere assistenza diretta per Alice Mail che non funziona oggi 17 aprile

Arrivati a questo, se Alice Mail non funziona coi vari suggerimenti che vi abbiamo fornito, non resta altro da fare che puntare sull’assistenza di TIM. Un riscontro personalizzato da parte dei tecnici, nel tentativo di affrontare il proprio caso più da vicino. Già, qualora stiate vivendo ancora il disagio che non consente neppure l’accesso alla propria casella di posta elettronica, non c’è altro da fare. Per raggiungere il vostro intento, consiglio a tutti di seguire le istruzioni fornite proprio dagli operatori della compagnia telefonica mediante social:

“Al fine di gestire la tua segnalazione ti invito a scrivere in privato indicando il numero di telefono, nome, cognome e codice fiscale dell’intestatario ed indirizzo mail. Resto a tua disposizione“.

Dunque, recatevi all’interno della pagina Facebook di TIM, per poi selezionare messaggio e descrivere il modo in cui si presenta l’anomalia con Alice Mail. Non dimenticate di inserire le informazioni richieste dalla compagnia telefonica tramite il commento che vi abbiamo appena riportato.

Anche a voi ancora non funziona Alice Mail? Fateci sapere come stanno andando le cose arrivati a Pasqua, sperando che tra le nostre dritte ed eventuali riscontri diretti di TIM si possano risolvere una volta per tutte i problemi registrati ad aprile in Italia.

