Bisogna fare assolutamente il punto della situazione, per quanto concerne un tema delicato come quello del bonus asilo nido ad aprile 2022. In particolare, in tanti si chiedono quando verrà effettuato il pagamento mensile, dopo che un paio di settimane fa sul nostro magazine abbiamo anticipato che sarebbe stato necessario attendere più del previsto. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto della situazione, in modo da non lasciare nulla al caso dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Soprattutto per le famiglie italiane che hanno maggiormente bisogno di questo sostegno.

Tutte le notizie sul pagamento bonus asilo nido ad aprile 2022: tempistiche e previsioni aggiornate

Provando ad inquadrare meglio la storia del pagamento, per quanto concerne il bonus asilo nido ad aprile 2022, ci sono effettivamente alcune considerazioni da fare. In un contesto simile, infatti, occorre rifarsi ad una vera e propria tabella. I tempi necessari affinché possa essere chiuso l’iter del saldo mensile oscilla a conti fatti dagli “ottimistici” trenta giorni successivi all’inoltro della domanda, fino a situazioni decisamente più ingarbugliate per chi necessita di un accredito in tempi ristretti.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che non dovremmo andare oltre i 120 giorni dal momento in cui viene registrato l’inoltro della domanda per il bonus asilo nido. Aspetto, questo, evidenziato da diversi addetti ai lavori. In media, in ogni caso, l’erogazione dei pagamenti avviene nel giro di una mensilità, ragion per cui tutti quelli che hanno fatto richiesta tra fine aprile ed entro la prima metà di marzo, sono destinati a ricevere buone notizie nel giro di poche ore. In particolare, dovreste vedere in pagamento il bonus nido 2022 già da oggi.

Insomma, dovrebbe sbloccarsi a stretto giro la situazione per tutti coloro che sono in attesa del pagamento per il bonus asilo nido 2022 di aprile.