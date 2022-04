Il bonus asilo nido 2022 arriverà, ovviamente nel caso in cui i dati che avete inserito siano corretti ed idonei rispetto ai requisiti imposti con questa misura, ma sarà fondamentale armarsi di tanta pazienza nel corso dei prossimi mesi. Oltre a confermare quanto riportato nei giorni scorsi, in merito alla fase finale antecedente al saldo che vi spetta, ci sono anche altri fattori che dobbiamo prendere in esame. Il rischio concreto, infatti, è che tanti italiani non tocchino con mano accrediti fino al mese di giugno. Andando oltre ogni aspettativa sotto questo punto di vista.

Come conoscere i tempi per il bonus asilo nido 2022 per quanto riguarda i pagamenti

Allo stato attuale, il feedback fornito da INPS a tutti coloro che attendono segnali concreti sul bonus asilo nido non lascia molto spazio a dubbi ed interpretazioni. Anche in mattinata, infatti, ci siamo imbattuti in prese di posizione come quella che segue: “Ha già ricevuto l’esito? Se si l’accredito arriva entro circa 40 giorni dall’accettazione della domanda, trascorsa tale tempistica potrà fare segnalazione alla sua sede“. Non occorre essere dei geni in matematica per comprendere che molte famiglie potrebbero essere costrette ad attendere ancora a lungo.

Siamo al 13 aprile e in tanti vedono la propria domanda per bonus asilo nido 2022 in istruttoria. Se da un lato per le quote anticipate nel 2021 la situazione dovrebbe sbloccarsi nel giro di pochi giorni, in altri casi sull’anno in corso non sono neanche partiti i fatidici 40 giorni citati proprio da INPS. In caso di domanda in istruttoria da svariate settimane, a questo punto consiglio a tutti di ricercare la propria sede di competenza, tramite specifico campo di ricerca con il CAP del comune di residenza. Una volta segnalata dal sistema, mandate un’email direttamente a loro.

Esiste una pagina specifica nel sito di INPS dove raccogliere informazioni e contatti. Così facendo, dovreste ricevere assistenza personalizzata e più efficace, in merito allo status della vostra domanda per bonus asilo nido 2022. La situazione, a detta di alcune fonti, dovrebbe sbloccarsi entro dieci giorni.