Chi esce stasera ad Amici, al termine della sesta puntata della fase serale? Sono 9 i concorrenti in gara, tra cantanti e ballerini, e sono suddivisi in tre squadre, pronte a darsi battaglia in prima serata su Canale 5 sabato 23 aprile, oggi. La data della finale di Amici.

Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto sono in giuria per l’edizione di Amici 21. Saranno loro a commentare e giudicare (e votare) le esibizioni dei talenti di canto e di ballo accuratamente selezionati ad Amici. Un altro concorrente lascerà il programma stasera, ma solo uno.

Già a partire dalla quinta puntata, infatti, Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi l’addio alla doppia eliminazione. Un solo concorrente ha lasciato il talent show la scorsa settimana, Carola, uno quello pronto a lasciare la scuola oggi. Il suo nome è già noto dal momento che la puntata di Amici che vedremo stasera su Canale 5 è in realtà stata registrata negli scorsi giorni.

Chi esce stasera ad Amici?

Chi esce stasera ad Amici? Un ballottaggio duro e sofferto, anche per il pubblico, che ha visto a rischio eliminazione due concorrenti molto amati. Tre manche, tre squadre, un eliminato provvisorio al termine di ogni manche. Nunzio, Dario e LDA sono gli eliminati provvisori di stasera, due salvati e uno eliminato in via definitiva.

Dario è stato il primo concorrente ad essere salvato per un ballottaggio a due tra Dario e l’amatissimo LDA, noto per essere il figlio di Gigi D’Alessio. Salvo è Luca, LDA; Dario lascia il programma al termine della sesta puntata mentre in studio si esibiscono i The Kolors sulle note del nuovo singolo, Blackout.

Sono loro infatti gli ospiti musicali dell’appuntamento numero 6. La parte comica, come sempre, è riservata all’attore Nino Frassica.