Esce Blackout dei The Kolors, il nuovo brano inedito della band guidata da Stash Fiordispino. Già disponibile in tutti gli store digitali da mercoledì 13 aprile, il brano sarà disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 15 aprile.

Blackout dei The Kolors si presenta con una immagine di copertina particolarmente accattivante e un sound che prosegue il percorso intrapreso dal gruppo con i precedenti successi multiplatino pubblicati negli ultimi anni.

Punk, rock e musica elettronica sono gli elementi chiave del successo dei The Kolors, le cui passioni artistiche emergono ad ogni nota e ne denotano la crescita artistica ed umana.

Ai singoli di successo rilasciati dalla band, si aggiunge adesso un nuovo tassello: Blackout è già disponibile negli store digitali e da venerdì 15 aprile sarà anche in radio.

Il brano giunge dopo l’annuncio della seconda paternità del frontman Stash, in attesa del suo secondo figlio dalla compagna Giulia Belmonte.

E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in una attimo scompari

blackout

Prendere un altro cafffè

non hai finito con me

ognuno un po’ sulle sue

ci si dimentica in due

anche se è una mezza verità

lo sai da te

se stanotte siamo qua ci vuole poco

spengo un’altra Pall Mall brucia come il fuoco

non è tutto oro, oro

è un gioco persi senza TomTom

Lennon senza Yoko

non è tutto oro, oro

E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in una attimo scompari

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

blackout



E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in una attimo scompari

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout