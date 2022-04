Quando andrà in onda la finale di Amici 2022? Si parla della data del 14 maggio, che coincide con la scadenza delle 9 puntate del serale comunicate all’avvio ma a noi di OM risulta una cosa diversa.

I ben informati si stanno chiedendo, oltretutto, se sia previsto uno slittamento di un giorno a causa della concomitanza con la finale di Eurovision Song Contest, in programma proprio per sabato 14 maggio a Torino, ma stando a quanto ci risulta, la finale di Amici 2022 non si terrà proprio in quella settimana.

Non si parla dunque di spostamento nella serata di domenica 15 maggio. Piuttosto dello slittamento di, addirittura, due settimane.

La data della finale di Amici 2022

A noi della redazione di OM risulta che la finale di Amici 2022 sia stata posticipata, o sia in corso di posticipo a Mediaset. Da parte di Maria De Filippi mancano annunci ufficiale ma le nostri fonti ci dicono che la finale di Amici sia in programma per sabato 28 maggio. Le puntate del serale, dunque, diventerebbero ben 11 così facendo, 2 in più rispetto alle 9 inizialmente preventivate.

Alla base di questa decisione, un incremento di concorrenti giunti alla fase finale, decimati grazie alla doppia eliminazione fino alla puntata numero 4, ma ancora troppi per sostenere la finale il 14 maggio. Amici dunque si allunga e sposta la finale a sabato 28 maggio 2022. Conosceremo in quel momento il nome del vincitore dell’edizione 21 del programma Mediaset.

E basta fare qualche calcolo semplici per trovare conferma di quanto è in via di conferma. Sono 9 i concorrenti in gara il 23 aprile, 8 quelli in gara il 30 e 7 quelli del 7 maggio. Il 14 maggio sarebbero in gara ancora 6 concorrenti e mai nessuna finale di Amici ne ha accolti così tanti.

Per la solita finale a 4 concorrenti, bisognerà attendere qualche puntata in più.

Le squadre nella sesta puntata del 23 aprile

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (LDA, Luigi, Michele)

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro (Alex, Nunzio, Serena, Sissi)

Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Albe, Dario)