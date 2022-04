Vengono a galla proprio in queste ore altre informazioni utili, da aggiungere a quelle che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, per quanto concerne i biglietti per la finale di Coppa Italia con Juventus-Inter. Situazione da monitorare con grande attenzione nei prossimi giorni, partendo dal presupposto che con ogni probabilità la vendita verrà suddivisa almeno in due momento. Se non tre, vista la necessità per le due società nel garantire priorità ai gruppi fidelizzati. Chiaro il riferimento agli abbonati del 2019/2020 e, con ogni probabilità, anche ai vari Inter Club e Juventus Club.

Alcuni dettagli extra sui biglietti per la finale di Coppa Italia con Juventus-Inter all’Olimpico di Roma

Nello specifico, ci sono altre due questioni da prendere in esame a proposito dei biglietti per la finale di Coppa Italia con Juventus-Inter, in riferimento alla finale in programma il prossimo 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Secondo le prime notizie trapelate in queste ore, pare che alle due società spetteranno 30.000 biglietti a testa, mentre i restanti 8.000 verranno gestiti direttamente dalla Lega. Eventuali mancanze nel raggiungere i rispettivi sold out, con ogni probabilità, verranno girate all’altra società qualora quest’ultima dovesse registrare il pienone.

Detto questo, ci sono conferme sul fatto che la vendita vera e propria, a distanza di pochi giorni dalla diffusione delle informazioni ufficiali in merito a tempistiche e modalità di vendita, possa scattare a metà della prossima settimana. Come sempre, infatti, l’appuntamento dovrebbe scattare due settimane prima rispetto alla partita. Arrivati a questo punto tutti i discorsi sui biglietti per la finale di Coppa Italia con Juventus-Inter ruotando attorno alle possibili prelazioni. A tal proposito, ciascuna società deciderà di muoversi come ritiene più opportuno.

Vi terremo aggiornati appena ci saranno altri dettagli a proposito dei biglietti per la finale di Coppa Italia con Juventus-Inter.