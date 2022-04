In tanti si stanno chiedendo in queste ore quando escono i biglietti della Finale di Coppa Italia, visto che il match Inter-Juventus contrappone due tra le squadre più tifate nel nostro Paese. Un’occasione anche per tanti sostenitori delle due compagini che provengono dalle regioni del sud Italia per vedere da vicino i propri idoli. Per questa ragione, stiamo parlando di uno degli atti finali più attesi tra quelli degli ultimi anni, anche se la data della partita, fissata in settimana (mercoledì 11 maggio) non facilita più di tanto le cose per chi intende spostarsi.

Capiamo insieme quando escono i biglietti della Finale di Coppa Italia Inter-Juventus

Dunque, dopo aver analizzato ad inizio stagione tutte le novità di questa competizione, almeno per quanto riguarda la copertura televisiva, occorre inquadrare la storia verso l’atto decisivo della stagione. Dunque, quando escono i biglietti della Finale di Coppa Italia Inter-Juventus? Al momento non si hanno informazioni ufficiali sotto questo punto di vista, è giusto premetterlo, ma dando uno sguardo all’organizzazione con le finali del passato, è possibile farsi un’idea su quelli che saranno gli scenari nei prossimi giorni.

Sarà cruciale, sul fronte dei biglietti della Finale di Coppa Italia Inter-Juventus, la prossima settimana. L’ultima partita che si è disputata all’Olimpico con 100% di capienza è stata Lazio-Atalanta, finale del 2019. In quel caso, le informazioni sull’acquisto dei ticket sono apparsi in rete poco più di due settimane prima del match, mentre la vera e propria vendita è scattata 48 ore dopo. Altamente probabile che il medesimo scenario si possa verificare in questo frangente.

Vi faremo sapere appena si avranno maggiori informazioni su quando escono i biglietti della Finale di Coppa Italia per Inter-Juventus, visto che la Lega nel giro di pochi giorni dovrebbe fornirci indicazioni importanti per i tifosi interessanti all’evento in programma l’11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.