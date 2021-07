Dal prossimo triennio 2021-2024, come orami ben sappiamo, Mediaset si è aggiudicata i diritti di trasmissione della Coppa Italia di calcio, battendo la “rivale” Rai. Come riportato da ‘tutto.tv‘, già a partire dal prossimo 8 agosto inizierà la competizione con il turno preliminare, che vedrà scendere in campo anche squadre che giocano in Serie C. Negli ultimi giorni, però, ci sono stati alcuni cambiamenti che sembrano non riguardare solamente la Serie A italiana. Difatti, per l’edizione di quest’anno, i club partecipanti non saranno più 78, bensì 44. A quanto pare, quindi, resteranno fuori dai giochi 9 squadre militanti in Serie D, mentre quelle di Serie C saranno 4 (quasi certamente le retrocesse dal campionato cadetto in Lega Pro). Detto ciò, vediamo insieme quali saranno i canali Mediaset che trasmetteranno le partite ed il calendario della Coppa Italia 2021/2022.

Innanzitutto, sulle reti Mediaset saranno trasmesse le dirette di 16 partite relative ai turni ad eliminazione diretta di Coppa Italia 2021/22, utili per la qualificazione al primo turno e poi al secondo. I match verranno trasmessi dal 13 agosto 2021 su Italia 1 e sul Canale 20 (scenderanno in campo squadre quali Sampdoria, Udinese, Fiorentina e Torino, ed anche le fresche promosse in Serie A, come Empoli, Venezia e Salernitana, oltre che alle retrocesse in Serie B, come Benevento, Parma e Crotone). Dal 13 al 16 agosto ci saranno due match al giorno, una in pre-serale ed una in prima serata, sia su Italia 1 che sul Canale 20.

Di seguito le date ed il calendario relativo ai match di Coppa Italia 2021/2022 di calcio: turno preliminare 8 agosto 2021 (gare uniche); primo turno dal 13 al 16 agosto 2021 (gare uniche); secondo turno dal 14 al 16 dicembre 2021 (gare uniche); ottavi di finale: 12, 13, 18, 19 e 20 gennaio 2022 (gare uniche); quarti di finale dall’8 al 10 febbraio 2022 (gare uniche); semifinali l’1 e 2 marzo 2022 (sfida di andata), 19 e 20 aprile 2022 (sfida di ritorno), mentre la finale sarà in programma il giorno 11 maggio 2022 (sempre in gara unica).