Ci sono alcuni problemi che dobbiamo affrontare nuovamente con il Samsung Galaxy S20. Al netto dei discorsi sullo sviluppo software che va avanti regolarmente per la serie, come abbiamo avuto modo di notare non molto tempo fa sul nostro magazine a proposito di One UI 4.1, oggi 15 aprile è necessario soffermarsi su altre tematiche. Proviamo ad analizzare la situazione più da vicino, grazie a riscontri che la dicono lunga su una storia che purtroppo appare intramontabile in questo particolare momento storico per i modelli in questione.

Non svaniscono i problemi per il Samsung Galaxy S20 con il display dopo l’arrivo di One UI 4.1

Per farvela breve, non ci siamo ancora liberati dei problemi per il Samsung Galaxy S20 con il display, stando a quanto riportato in questi minuti da una fonte come SamMobile. Nello specifico, alcuni mesi fa abbiamo avuto a che fare con segnalazioni del pubblico, secondo cui i loro display stavano improvvisamente morendo senza alcuna causa nota, costringendo a conti fatti gli stessi clienti a sostituire i loro schermi. Non essendo modelli di ultimo grido, non poche persone hanno dovuto farlo fuori garanzia, affrontando in questo modo una nuova spesa imprevista.

Come appaiono i problemi in questione per i possessori di un Samsung Galaxy S20? Secondo le segnalazioni odierne, tutto gravita attorno ad una linea verde o rosa che scorre lungo lo schermo. A detta di alcuni, il bug si sarebbe verificato dopo un recente aggiornamento, ma ci sono anche segnalazioni di problemi che a quanto pare si sarebbero manifestati alcuni mesi fa, suggerendo che il software possa non essere il problema. Insomma, serviranno altri approfondimenti per comprendere l’origine dell’anomalia di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte.

A voi come vanno le cose con il Samsung Galaxy S20? Diteci qualcosa con un commento a fine articolo.

