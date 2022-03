Dovrebbero essere maturi i tempi per il rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.1 a bordo di device come i vari Samsung Galaxy S20 e Note 20, stando almeno alle informazioni raccolte in queste ore. Dopo aver parlato del precedente upgrade ad inizio febbraio per il top di gamma 2020, con relativi problemi riscontrati dal pubblico, il produttore asiatico è evidentemente pronto a fare lo step successivo. Vediamo quali novità stanno venendo a galla in queste ore per gli utenti.

Diffusione dell’aggiornamento con One UI 4.1 sui Samsung Galaxy S20 e Note 20 in Corea

Stando alle informazioni riportata oggi 22 marzo da SamMobile, il pacchetto software sta vedendo la luce oggi 22 marzo in Corea. Provando a scendere maggiormente in dettagli, l’ultimo aggiornamento software concepito per i Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra viene fornito con la versione firmware G98xNKSU1GVC3. Per quanto riguarda il Galaxy Note 20 e il Galaxy Note 20 Ultra, la nuova versione del software è N98xNKSU1FVC5. Il Galaxy Z Fold 2 riceve l’aggiornamento One UI 4.1 con la versione firmware F916NKSU1FVC5.

Dunque, non parliamo di versioni beta dell’aggiornamento tanto atteso dal pubblico. O comunque non definitive. Il produttore coreano ritiene che ormai siano maturi i tempi per fare questo step, mentre la storia recente di questo marchio ci dice che nel giro di un paio di settimane anche gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S20 o Note 20 qui in Italia dovrebbero ricevere la notifica per procedere via OTA.

La speranza, come sempre avviene in questi casi, è che l’aggiornamento con One UI 4.1 adattato per i vari Samsung Galaxy S20 e Note 20 sia dotato delle medesime funzionalità che abbiamo riscontrato a bordo dei top di gamma. Quali aspettative avete in merito?

Continua a leggere su optimagazine.com