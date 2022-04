Proviamo a capire insieme quando escono anticipi e posticipi di Serie A, in relazione soprattutto al turno in programma a fine aprile che potrebbe dirci tantissime cose sulla corsa scudetto. Come avvenuto alcune settimane fa, infatti, abbiamo atteso più a lungo del previsto per avere informazioni in merito, ma nelle prossime ore la situazione dovrebbe essere finalmente più chiara per tutti. Già, perché la Lega ha dovuto attendere che volgessero al termine due questioni, di cui una ancora in corso come avrete intuito con le prime parole del nostro articolo odierno.

Capiamo insieme quando escono anticipi e posticipi di Serie A con Inter-Roma e Lazio-Milan

Senza girarci troppo intorno, quando escono anticipi e posticipi di Serie A con Inter-Roma e Lazio-Milan? A mio avviso, è altamente probabile che si abbiano notizie in merito nella giornata di domani. Il motivo è semplice, in quanto solo ieri sono arrivate le decisioni definitive in merito ai recuperi che dovranno essere disputati nelle prossime settimane, in relazione alle partite rinviate a dicembre e gennaio 2022 a causa dei molteplici casi di Covid registrati con diverse squadre del massimo campionato italiano.

Il secondo fattore da prendere in considerazione, a causa del quale non dovremmo avere novità in giornata, riguarda il percorso di Atalanta e Roma nelle coppe europee. Questa sera, infatti, sapremo se la squadra di Gasperini riuscirà ad andare avanti in Europa League, senza dimenticare quella di Mourinho in Conference League. Una volta stabilito anche questo, la Lega avrà tutti gli elementi per valutare quali squadre avranno necessità di giocare in determinati giorni ed orari, al punto da poter definire al meglio il calendario.

Dunque, ora sappiamo quando escono anticipi e posticipi di Serie A con Inter-Roma e Lazio-Milan, salvo sorprese dell’ultimo minuto che potrebbero rimandare la decisione alla prossima settimana.