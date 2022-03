In tanti in questi giorni si chiedono quando escono anticipi e posticipi di Serie A, in riferimento ai match in programma ad aprile. In effetti, siamo leggermente in ritardo rispetto alla solita tabella di marcia, ma come avvenuto il mese scorso con gli scontri previsti a marzo, la Lega non ha fatto altro che attendere l’evoluzione delle coppe europee. Tradotto, questo vuol dire che senza la certezza sulle squadre partecipanti in Europa League e Conference League (la Champions, purtroppo, è andata) era impossibile sbilanciarsi.

Previsioni su anticipi e posticipi di Serie A ad aprile: tutto su quando escono le date

Nel dettaglio se vi state chiedendo quando andremo incontro ad informazioni più specifiche sul calendario, la risposta è molto semplice. Con ogni probabilità, il calendario su anticipi e posticipi di Serie A ad aprile sarà disponibile nella giornata di lunedì. O quantomeno, nello scorcio iniziale della prossima settimana. Dunque, ora sappiamo quando escono le date invocate dai tifosi, soprattutto in relazione ai due scontri diretti previsti alla ripresa del campionato.

Dopo la sosta per le nazionali, infatti, avremo una sfida delicatissima come quella tra Atalanta e Napoli, ma soprattutto il match dello Stadium tra Juventus ed Inter. Quest’ultima, vista l’assenza di impegni europei per le due compagini eliminate dalla Champions League, quasi sicuramente si disputerà di domenica sera. Manca solo l’ufficialità, ma alla luce della situazione che si è venuta a creare per il calcio italiano, abbiamo pochi dubbi in merito.

Insomma, ancora un po’ di pazienza, visto che queste informazioni non vengono mai ufficializzate durante il weekend, e conosceremo una volta per tutte anticipi e posticipi di Serie A ad aprile. Ormai non ci sono più ostacoli ed imprevisti da valutare per la Lega, archiviata la recente tornata con le coppe europee.

