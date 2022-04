Ghali annuncia il nuovo album, dal titolo non ancora rivelato, e i concerti del 2022. Sono in vendita anche i biglietti per i concerti di Ghali nel 2022, che si terranno nel corso dell’estate.

La prima data è quella del 20 luglio a Marostica per il Summer Festival, a seguire l’artista sarà a Rimini il 30 luglio. Si proseguirà il 3 agosto con un concerto a Gallipoli e poi il 5 a Catania. Il 6 agosto Ghali è atteso dal vivo in Spagna, a Covaleda, per Spain Soria.

Il 9 agosto tornerà in Italia per un concerto a Follonica, l’11 agosto ad Ascoli Piceno e il 13 agosto sarà ad Arbatax, al Music Village estivo. L’ultima data in calendario, tra i concerti di Ghali nel 2022, è al momento quella in programma per sabato 10 settembre a Milano in occasione del festival Milano Rocks.

I biglietti per assistere ai concerti estivi di Ghali sono disponibili in prevendita da oggi, mercoledì 13 aprile, attraverso i circuiti TicketOne e TicketMaster, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola.

Il tour estivo segue il rilascio del singolo Walo, primo estratto dal disco in uscita a maggio sul quale si attendono maggiori informazioni. L’album sarà disponibile per l’acquisto in versione fisica e digitale il 20 maggio. Dal progetto è stato estratto anche il nuovo singolo, Fortuna.

I concerti di Ghali nel 2022 – tour estivo

Mercoledì 20 Luglio 2022 | Marostica @ Marostica Summer Festival

Sabato 23 Luglio | Rimini @ Rimini Beach Arena

Sabato 30 Luglio | Matera @ Sonic Park Matera

Mercoledì 3 Agosto | Gallipoli @ Parco Gondar

Venerdì 5 Agosto | Catania @ Sotto il Vulcano Fest

Sabato 6 Agosto | Covaleda @ Spain Soria (SPAGNA)

Martedì 9 Agosto | Follonica @ Follonica Summer Nights

Sabato 11 Agosto | Ascoli Piceno @ Ascoli Summer Festival

Sabato 13 Agosto | Arbatax @ Arabax Music Festival

Sabato 10 settembre 2022 | Milano @ Milano Rocks