Non manca ormai molto all’uscita del nuovo album di Ghali. Lo annuncia lo stesso artista comunicando la fine dei lavori e la data prevista per la pubblicazione del progetto. Top secret, invece, il titolo del disco. Verrà probabilmente comunicato nei prossimi giorni.

Ciò che è certo, intanto, è che il nuovo progetto discografico di Ghali sia atteso per il mese di maggio. Per l’esattezza, il nuovo album di Ghali è atteso per il 20 maggio 2022 nei negozi e negli store digitali.

La data è stata comunicata in concomitanza con l’uscita del singolo Walo, presentato attraverso un flashmob alla stazione centrale di Milano in diretta su Tik Tok, con oltre cento ballerini che hanno interpretato una danza cerimoniale circolare. Il risultato è stato quello di una vera installazione artistica che ha portato all’annuncio del nuovo disco di inediti.

Dopo Walo, il primo singolo estratto dal progetto che riporta Ghali in radio, l’album sarà disponibile il prossimo mese ma il titolo non è ancora stato annunciato.

Per l’avvio del suo nuovo capitolo discografico, Ghali ha scelto di ispirarsi ai suoni nord-africani utilizzati soprattutto nelle cerimonie berbere ma Walo segna anche il ritorno alla collaborazione con Fawzi. Il brano prende il titolo dalla frase mantra che si ripete più volte: Me derna walo, tradotto “Non abbiamo fatto niente”.

Ghali ha scelto questa frase potente per sostenere le popolazioni che subiscono le scelte dei potenti senza avere la minima possibilità di far sentire la propria voce, una dichiarazione d’innocenza che dovrebbe far riflettere tutti. Walo apre la strada al nuovo disco, in uscita a maggio.