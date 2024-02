Nome: Camilla

Cognome: Venturini

Anno di nascita: ?

Città: Brescia

Piattaforme: Instagram

Categoria: Stilista

Chi è Camilla Venturini

Il nome di Camilla Venturini è strettamente legato alla moda e alla sorella gemella Giulia, con la quale nel 2018 ha fondato il marchio MEDEA che prende il nome dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini uscito nelle sale nel 1969, con Maria Callas nel ruolo della protagonista.

Per specializzarsi nella sua professione, Camilla Venturini ha frequentato l’Istituto Marangoni di Milano. Il marchio MEDEA fonde il meglio della moda di New York con quello della moda di Milano, un crossover nel quale le due sorelle hanno concentrato tutta la loro creatività e le loro ambizioni. Camilla ha frequentato New York per circa 10 anni, dove si è tenuta attiva nel mondo dell’arte e nella fotografia.

Camilla Venturini è anche un’imprenditrice fortemente attenta all’ambiente: con il suo marchio, infatti, si impegna nella produzione di accessori a ridotto impatto ambientale e per questo collabora con la ONG Mediterranea Saving Humans. Il ricavato della linea Medea For Mediterranea viene devoluto all’associazione non governativa che, come suggerisce il nome, è attiva nel salvataggio dei migranti in mare.

La storia d’amore con Ghali

Dal 2020 Camilla Venturini è la fidanzata di Ghali. I due sono stati visti insieme per la prima volta nel 2020, poco dopo la fine della relazione tra il rapper di Mille Pare e Mariacarla Boscono.

Come ricorda Fanpage, il nome del rapper e quello della stilista sono legati al mondo della moda con un filo rosso: nella loro prima apparizione pubblica, infatti, la coppia è stata paparazzata durante una sfilata di Givenchy. Sulla loro relazione, tuttavia, Ghali rimane molto riservato. Dai loro profili social non vengono condivisi attimi di vita vissuta insieme.

